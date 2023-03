UDINE - «Come un'orchestra sinfonica in cui il corpo è lo strumento principale». Così l'udinese Elena Corazzi descrive il "suo" Body Barre Ballet by Ginger. Un metodo nuovo che prima non c'era, nato sette anni fa quasi per gioco, per riempire un vuoto nel mondo del fitness. E dopo aver visto sfilare davanti alla sbarra da danza classica tante allieve nel capoluogo friulano, ora è diventato un marchio brevettato che fa proseliti lungo lo Stivale. Dopo la prima data a Udine, infatti, Elena si prepara a proseguire la formazione di nuovi insegnanti a Milano il 15 e 16 aprile e a Bologna il 20 e 21 maggio.

Un balzo (ma, visto il tema, sarebbe meglio dire un Grand jeté) assolutamente inaspettato, forse, nel 2016, quando questa storia è iniziata. «Ho creato questo metodo nel 2016. Ho deciso di farlo perché non mi piaceva nulla. Dopo aver fatto più di vent'anni di danza moderna e contemporanea, ho provato a fare tantissime attività. Mi iscrivevo a tanti corsi per fare un po' di sport, ma non mi piaceva niente. Così, mi sono creata quello che mi piaceva», racconta Elena, udinese Doc, con origini friulano (per parte di madre) bolognesi (per parte di padre) e una notevole verve. Quello che le piaceva era un mix di movimenti mutuati dalla danza, «i passi che si fanno alla sbarra, i fondamentali, reinterpretati in chiave un po' semplificata e fitness, per tonificare, allungare e definire i muscoli».



GLI INIZI

Così, con in tasca il "patentino" da insegnante di danza moderna e contemporanea («Dopo tanti anni di pratica, ho fatto l'esame presso Midas per ottenere la certificazione»), Elena ha cominciato dal Body ballet: «Il corso riproponeva esercizi della danza, per cui le partecipanti dovevano proprio aver fatto questa disciplina per poter seguire. Poi, nel tempo, ho modificato l'allenamento, per proporre esercizi che potessero fare tutti. Altrimenti, era molto di nicchia». E così si è aggiunto il Body ballet. Davanti a quella sbarra, alla Sport&Fit di viale Duodo a Udine, a cui Elena si è appoggiata, «sono passate tante allieve, molte delle quali continuano a seguirmi da allora». Nel 2022 il grande salto. «Lo scorso anno ho registrato il marchio "Body barre ballet by Ginger" - racconta -, aggiungendo il mio pseudonimo su Facebook e quest'anno ho cominciato i corsi di formazione». Il debutto è avvenuto a febbraio a Udine. «Erika Bernard, di Sesto al Reghena, ed Eva Bellotto di Portogruaro adesso potranno insegnarlo nelle loro città. Hanno ottenuto un brevetto riconosciuto dallo Csen. Con questo "diploma" potranno insegnare in un raggio di 15 chilometri dalla loro città. Il prossimo anno, poi, ci sarà un aggiornamento, fra due anni un corso intermedio. Quindi, un nuovo aggiornamento e al quinto anno il corso avanzato». Il corso è a pagamento. Ma il Friuli non le basta. Elena ora guarda alla Lombardia e all'Emilia Romagna. «Vorrei portare il mio metodo un po' in tutta Italia: sono disposta a spostarmi nelle varie città per andare a formare le persone. Sono veramente molto orgogliosa di aver costruito tutto questo. Per le prossime date ho già diverse persone che stanno chiedendo informazioni». Il segreto del "suo" metodo, spiega, è che «ogni movimento è una nota perfettamente orchestrata e la combinazione di forza, flessibilità e agilità crea una melodia armoniosa che ti lascia senza fiato».