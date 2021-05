UDINE - Il prossimo anno scolastico comincerà il 16 settembre per concludersi l’11 giugno 2022 per primarie, medie e superiori e il 30 giugno per la scuola per ‘infanzia. Lo ha stabilito ieri la Giunta regionale su proposta dell’assessore all’Istruzione, Alessia Rosolen, riservandosi la possibilità di variazioni se vi saranno interventi nazionali connessi all’emergenza pandemica.

Complessivamente saranno 207 e 223 i giorni di didattica,...

