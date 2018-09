Scrittura medioevale terapeutica per aiutare i dislessici

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

UDINE - Scrittura medievale per attenuare la dislessia e una legatoria artigianale come opportunità di lavoro in carcere. Il recupero di due arti antiche può avere anche un risvolto sociale. Lo dimostra l'attività dello Scriptorium Foroiuliense, che ha presentato a Montecitorio due progetti, Scriptura terapeutica e Rescripta libera, volti l'uno alla ricerca sulla scrittura medievale come metodo terapeutico per le persone che soffrono di disgrafia e dislessia e l'altro al recupero e all'inserimento...