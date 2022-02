Scritte no vax sui muri di scuole e cavalcavia: tre denunce

UDINE - Tre persone sono state denunciate per scritte no vax comparse sui muri delle scuole medie Ellero e Fermi, della scuola elementare Pascoli, al parcheggio del terminal studenti, su un cavalcavia della Tangenziale Nord e su un muro prospiciente la sede del Dipartimento di Prevenzione.

Tra la fine del mese di ottobre e la metà del mese di novembre, anche il personale del commissariato di Cividale del Friuli è intervenuto nei pressi di due scuole per delle scritte analoghe fatte con vernice rossa sulla sede stradale.

Il 10 gennaio scorso sono stati inoltre segnalati, in alcuni luoghi della stessa cittadina dei volantini dello stesso tenore, che riportavano, così come per le scritte stradali, il logo del movimento no vax «Guerrieri V_V». Attraverso la visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza del Comune di Cividale del Friuli, è stato identificato l'autore dell'affissione. Il 12 gennaio sono state infine rinvenute su un sottopasso della statale 54 scritte dello stesso tenore che hanno indotto il sindaco del Comune di Cividale del Friuli a presentare denuncia al commissariato.

La Procura, avvalorando le ipotesi investigative, ha delegato al personale della Digos le perquisizioni richieste sia per la coppia di udinesi che per il connazionale residente a Cividale del Friuli. Le perquisizioni, eseguite l'11 febbraio scorso, hanno permesso di rinvenire e sequestrare diverso materiale d'interesse riconducibile al movimento «V_V», tra cui bombolette spray di colore rosso, volantini e adesivi di diverso formato e dimensioni contenenti il logo del movimento, capi d'abbigliamento utilizzati dagli autori degli imbrattamenti, smartphones e pc.