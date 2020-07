Scossa di magnitudo 4.2 sul confine italo-sloveno, il Nordest trema nella notte

Una scossa di terremoto nel cuore della notte fa tremare il Nordest. L'epicentro è stato localizzato a Srpenica, in Slovenia, sul confine italo-sloveno. Con una magnitudo di 4.2 ha fatto scattare l'allarme anche in Italia. Tantissime le persone che sono sobbalzate dal letto in tutta il Friuli Venezia, regione dove la scossa è stata sentita di più tanto da far tremare le abitazioni. Subito sono partite le verifiche da parte della Protezione civile per appurare eventuali danni.



Segnalazioni di gente spaventata sono arrivate da tutta la regione ma anche dal Veneto. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 7 km di profondità ed epicentro nella slovena Plezzo e a 17 km dai comuni di Taipana e Pulfero (Udine). Negli ultimi giorni è stato rilevato del movimento tellurico nell'area che circonda Italia, Slovenia e Austria, con una scossa lunedì di 3.7 a Forni di Sotto seguita da altre 5 di lieve entità tutte registrate a cavallo delle province di Udine e Pordenone. Ultimo aggiornamento: 07:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA