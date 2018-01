Getta l'alcool sul fuoco, scoppia la bombola di gas: salvo per miracolo

di Paola Treppo

CIVIDALE DEL FRIULI (Udine) -per ravvivare la stufa a legna e poidi gas: vastoin casa e gravi danni. L'è divampato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 3 gennaio, in via Castelmonte, in una dimora che sorge sulla strada che porta alUn uomo anziano che abita da solo ha pensato di ravvivare le fiamme della stufa spruzzandoci sopra del liquido infiammabile, alcool. Da lì si è innescato l'incendio che si esteso con grande rapidità al piano terra e al primo piano e che ha raggiunto una bombola di gas, esplosa. L'anziano è riuscito a mettersi miracolosamente in salvo e ha chiamato i vigili del fuoco. Sul posto sono giunti i pompieri del Distaccamento di Cividale del Friuli, una squadra dal Comando di Udine e una dal Comando Gorizia, a supporto. Ima il tempestivo intervento dei pompieri ha evitato il peggio, ossia il propagarsi delle fiamme alle case vicine. Nessuno si è fatto male.