Scoppia un deposito saturo di gas: grave un uomo ustionato al volto

di Paola Treppo

GRADO (Gorizia) - Un uomo è rimasto gravementedallocausato dall'di una bombola di gas in un deposito attrezzi di, nel comune di; ha riportatodi secondo grado alle mani, al volto e al cuoio capelluto ed è stato trasportato dall'equipe medica dell'elisoccorso del Friuli Venezia Giulia all'di Udine.È successo questa mattina, martedì 16 gennaio, poco prima delle 7 e 30. L'uomo, 77 anni, originario di Umago, residente a Fossalon, si era recato nel deposito adiacente la sua abitazione per dare da mangiare ai: è entrato in un vano chiuso della struttura prefabbricata che era saturo di gas. Per cause in corso di accertamento, nella notte c'è stato un malfunzionamento di unache l'anziano usa per scaldare la stanza; quando il 77enne è entrato ha subito sentito odore diNon è chiaro se abbia acceso la luce azionando l'interruttore, quindi originando una scintilla, o se abbia usato unper illuminare l'ambiente. È bastato un attimo per far esplodere il vano e con esso la bombola. L'uomo avrebbe potuto morire ma nel momento dello scoppio per fortuna si trovava a una distanza tale da non essere raggiunto in pieno dal botto.Stabilizzato sul posto dall'equipe medica di una ambulanza e da quella dell'elicottero, inviati dalla centrale Sores di Palmanova, il pensionato è stato trasportato dal velivolo del 118 al Santa Maria della Misericordia di; è grave ma non sarebbe in pericolo di vita. A Fossalon, vasta area agricola bonificata con pochi edifici di tipo colonico, sono giunti anche i vigili del fuoco diper la messa in sicurezza dell'area e i carabinieri per tutti gli accertamenti.