Sconvolgente incidente: brutta manovra e 3 auto finiscono una sopra l'altra

di Paola Treppo

REMANZACCO e MANZANO (Udine) -: brutta manovra e 3 auto finiscono una sopra l'altra adinel pomeriggio di oggi, venerdi 29 giugno; incredibilmente, fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita.Ilincidente poco prima delle 19 di oggi, in via Stangaferro, della frazione di Orzano di Remanzacco. Tre le auto coinvolte nel sinistro, la cui dinamica è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Udine intervenuti sul posto per i rilievi.Da una prima ricostruzione, una Kia con a bordo una coppia residente aha urtato una Volkswagen Golf,per poi arrestarsi sopra a una Dacia, incolonnata sulla via.Per estrarre una, che era alla guida della Kia, sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Cividale del Friuli e una autogru del Comando di Udine. Lunghe e laboriose le operazioni per estrarre la donna e il marito dell’abitacolo, che per loro fortuna sono rimasti illesi.