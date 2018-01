di Paola Treppo

I carabinieri della Compagnia di Tolmezzo stanno però cercando la persona che è rimasta coinvolta nello scontro sulla pista. Dopo l'incidente, infatti, si è dileguata. Sono stati controllati tutti gli alberghi e case vacanza della zona di Forni di Sopra ma al momento il presunto pirata non è stato rintracciato.

FORNI DI SOPRA (Udine) - Gravesulle piste dacon due sportivi che si sono scontrati nel comprensorio turistico invernale di, sul monte, in Carnia. L'allarme è scattato poco prima delle 12 di oggi, giovedì 18 gennaio, e a prestare i primi aiuti è stato l'equipaggio di una autoambulanza, insieme alle forze dell'ordine e al personale diDopo la chiamata al numero unico di emergenza del Fvg, il Nue 112, la centrale operativa del Sores di Palmanova ha inviato sul luogo dello scontro anche l'elicottero. Il velivolo è decollato dalla eli superficie di Campoformido e ha raggiunto le piste di Forni con a bordo un medico e un tecnico di; è stato necessario usare ilper calare il rianimatore nel punto dello scontro; ad avere la peggio, tra i due sportivi che si sono scontrati, è stata unadi 22 anni, sottoposta a manovre avanzate di. La giovane è stata stabilizzata e quindi trasportata in elicottero, con la massima urgenza, in codice rosso, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le sue condizioni sono gravi.