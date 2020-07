SANTA MARIA LA LONGA - Incidente stradale dall’esito mortale attorno alle 20.30 di domenica a Mereto di Capitolo, in comune di Santa Maria la Longa, lungo la regionale 352. A scontrarsi due moto e nel violento impatto uno dei due centauri è deceduto sul posto. Sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 in codice rosso, ma per il conducente della moto non c'era più nulla da fare; L'altro motociclista è stato trasportato in condizioni gravi a Udine. Sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli e i Carabinieri della compagnia di Palmanova che stanno accertando la dinamica del sinistro. Ultimo aggiornamento: 22:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA