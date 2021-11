Scontro frontale sulla Ferrata: due feriti, uno grave incastrato tra le lamiere

LATISANA - Alle ore 6,40 di oggi, 26 novembre 2021, i vigili del fuoco di Udine sono intervenuti con la squadra del distaccamento di Latisana e con quella del distaccamento volontario di Codroipo sulla SP 95 ferrata a Varmo (Udine) per un'incidente stradale tra due autoveicoli. I vigili del fuoco giunti sul posto hanno dato assistenza al personale sanitario del 118 per soccorrere i feriti e successivamente hanno provveduto alla completa messa in sicurezza dei veicoli in incidentati e di tutta l'area del sinistro.