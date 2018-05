Scontro in campo tra giocatori: giovane della Virtus Corno in ospedale

di Paola Treppo

BUJA e CORNO DI ROSAZZO - Un giovaneche milita negli Allievi della squadra di calcioè rimasto ferito alla testa questa mattina di domenica 27 maggio a seguito di uno scontro avvenuto suldiNel paese collinare si stava disputando una partita tra la locale Bujese e la squadra di Corno di Rosazzo. Durante il match il ragazzo, tra i 16 e i 17 anni, si è scontrato accidentalmente con un altro calciatore e ha perso i sensi per un attimo.Il ragazzo è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l'elicottero sanitario decollato dalla elibase di Campoformido. Non sarebbe in pericolo di vita.