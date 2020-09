La Regione proroga al 31 ottobre il "super-sconto" sul pieno di diesel e benzina

TRIESTE - Carburanti, super sconto prorogato al 31 ottobre. E la Regione chiederà al Governo contributo per garantire ancora prezzi agevolati a cittadini "I dati positivi delle vendite di carburante su Trieste e Gorizia ci hanno convinto a confermare ancora per un mese la promozione del 'super sconto' regionale. Questo da un lato consentirà ai cittadini di abituarsi a fare rifornimento in Italia e dall'altro aiuterà a spingere definitivamente le compagnie petrolifere e i gestori a mantenere i prezzi più bassi. L'obiettivo è quello di limitare il cosiddetto 'turismo del pieno' che risulta essere doppiamente dannoso: nocivo per l'economia locale e nazionale ma soprattutto per l'ambiente, in virtù dell'inquinamento causato dal percorso effettuato per rifornirsi all'estero". L'assessore alla Difesa dell'ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro ha commentato così la proroga dello sconto carburanti per i cittadini del Friuli Venezia Giulia nelle modalità già in vigore dal 31 agosto, deliberata dalla Giunta regionale. Ultimo aggiornamento: 13:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA