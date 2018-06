Soldi e documenti a casa: uomo scomparso nel nulla da 3 giorni

di Paola Treppo

GORIZIA -nel nullaun uomo died è stato attivato il piano provinciale per le ricerche coordinato dalla Prefettura che ha visto scendere in campo tutte le forze dell'ordine e le squadre di soccorso. L'uomo, sessantanove anni, vive solo in centro città.L'unico parente, il, si è accorto della sua scomparsa lunedì 11 giugno. I due dovevano vedersi ma il pensionato non si è fatto vivo. Dopo qualche ora di attesa, il fratello ha denunciato la sua scomparsa ai carabinieri. Sono scattati così tutti gli accertamenti per capire se, ad esempio, si fosse sentito male nella sua abitazione. Ma in casa non c'era: quello cheè il fatto che il 69enne abbia lasciato tutti i suoi effetti personali e i soldi nel suo domicilio.Non c'è nulla, al momento, che faccia pensare a intenti di natura autolesionistica. L'uomo potrebbe vagare senza meta, disorientato, o potrebbe anche essere rimasto vittima di un malore. Si indaga a 360 gradi. Chi ha informazioni può chiamare il 112. Non ci sono indicazioni rispetto all'ultimo avvistamento quindi non c'è una zona precisa di Gorizia dove si possano concentrare le ricerche, al momento estese a tutta la città.