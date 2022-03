Ancora nulla di Giancarlo scomparso da tre giorni: ora le ricerche con i cani molecolari

TAIPANA - Sono continuate anche ieri le ricerche di Giancarlo Rizzi, l'escursionista di Udine classe 1952, scomparso mercoledì a Taipana mentre percorreva il sentiero naturalistico Zisilin, che costeggia il Rio Gorgons. Era stata la moglie a lanciare l'allarme, in quanto rimasta ad attendere il marito dove avevano parcheggiato il furgone, nei pressi della partenza del sentiero, non vedendolo rientrare al tramonto ha deciso di fare denuncia di scomparsa. Il marito le aveva detto che avrebbe fatto un giro di circa tre ore e mezza ed era partito all'incirca alle 10.30 del mattino. I carabinieri hanno attivato la stazione di Udine - Gemona del Soccorso Alpino, sul posto anche la Guardia di Finanza. Fino alle tre del mattino, i ventitré uomini impegnati nelle ricerche che fanno parte del Cnsas, della finanza e dei Vigili del fuoco, assieme ai cani di tre unità cinofile, hanno battuto il sentiero principale per trovare l'uomo udinese. La zona è stata sorvolata anche dall'elicottero della Guardia di finanza proveniente da Bolzano che ha in dotazione un particolare sistema di rilevamento dei cellulari sul terreno. Un tentativo per cercare di individuare la posizione dell'uomo anche se il suo cellullare risultava spento da diverse ore. I cani hanno individuato alcune zone vicino al torrente tra quelle più esposte e scivolose rispetto al sentiero che ha un percorso che non presenta difficoltà o insidie. Lungo il Rio Gorgons ci sono invece dei salti dove è possibile scivolare dal sentiero.

IL PERCORSO

Ieri mattina il percorso è stato nuovamente controllato questa mattina a partire dalle sei, con l'aggiunta dell'aiuto di un cane molecolare proveniente dal Veneto. Si è anche alzato in volo anche l'elicottero della Protezione civile. Pur essendo la zona molto boscata, l'assenza di foglie sui rami consente un minimo di visuale al terreno. I soccorritori delle varie unità presenti hanno organizzato poi una attività specifica con il gruppo di tecnici specializzati in forra, che hanno percorso vestiti di mute e attrezzati con imbracature e corde il corso del rio calandosi con la corda in acqua e sondando le varie pozze presenti.

MOIMACCOIeri è stata una giornata intensa anche su altri fronti. Si sono concluse ieri pomeriggio le operazioni di bonifica dell'incendio di un silo, contenente scarti di legno, scoppiato nel tardo pomeriggio di mercoledì presso un azienda di Moimacco. I Vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre del distaccamento di Cividale, supportate dai volontari di Cividale. Sul posto anche l' autoscala e dall'autobotte kilolitrica giunte in supporto dalla sede centrale di Udine. Le operazioni sono durate per tutta la notte svuotando il contenitore e raffreddando la struttura esterna per evitarne il collasso. La situazione è stata monitorata con la termocamera che indicava i punti dove concentrare i getti d'acqua per il raffreddamento del silo. Ancora in fase di accertamento le cause dell'incendio che non ha coinvolto persone.