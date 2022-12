LATISANA - Un 44enne di Bevazzana ha denunciato ai carabinieri della stazione di Latisana la scomparsa del suo Geppo dall'abitazione di via Rinascita 9 e ha promesso una ricompensa di 500 euro a chi sarà in grado di fornirgli informazioni utili al suo ritrovamento. Geppo è un bel cane meticcio di 4 mesi, dal pelo fulvo e dallo sguardo vispo. Era arrivato da qualche settimana come gradito regalo fatto al suo proprietario e non può essere neanche rintracciato con il microchip perché, all'epoca, era in attesa dell'operazione che si sarebbe svolta di lì a pochi giorni in uno studio veterinario della stessa cittadina. È scomparso di casa nella serata del 3 dicembre e da allora il suo padrone Emanuel Gobbato non ne ha più avuto notizia.

«Non riesco a capacitarmi - spiega - quella sera sono stato fuori casa dalle 18.30 alle 19.30 per far visita ai miei genitori che risiedono poco distante. Ho lasciato Geppo che stava dormendo nella sua cuccia e al ritorno non l'ho più trovato. Non credo possa essersi allontanato da solo perché la siepe che circonda la casa è alta più di due metri e mezzo ed ha una rete fitta».

L'abitazione di Gobbato si trova all'interno di un complesso condominiale, composto da dieci appartamenti ognuno dei quali ha a disposizione un giardino privato. Da oltre venti giorni ci si interroga su quali possano essere state le cause le cause del presunto rapimento. Il cane non ha valore di mercato se non quello affettivo e chiunque può reperirne uno simile affidandosi alle apposite strutture oppure ai canili.

«Mi chiedo continuamente anch'io cosa possa aver portato qualcuno a rapire il mio Geppo confessa Gobbato non credo che lo abbiano scambiato per un cane di razza perché, anche se assomiglia ad un Jack Russell, si vede che è un meticcio. Io conduco una vita piuttosto riservata e quindi non penso possa essere uno sgarbo personale. L'unica cosa che mi è venuta in mente è che qualcuno lo abbia portato via per fare un regalo di Natale al proprio figlio. Di sicuro - aggiunge - è stato qualcuno che sapeva dell'esistenza del cane perché col buio non era certamente visibile dalla strada e inoltre doveva sapere delle mie abitudini perché a quell'ora sono solito uscire di casa per recarmi in visita dai genitori». Oltre alla denuncia per furto dai carabinieri Gobbato si è attivato sui social e su tutti i mezzi di informazione locale e promette una ricompensa di 500 euro a chiunque lo aiuti.

Chi può avere informazioni utili può contattarlo al numero 334/7371003.