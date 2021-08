Va a funghi, si allontana dal marito e scivola per 50 metri nel bosco

UDINE - Una donna di 66 anni di Treppo il Grande è scivolata per una cinquantina di metri in una zona impervia nei boschi di Fielis in Friuli mentre stava andando a funghi. Era partita assieme al marito lasciando l'auto in località Fornasc di Buttea e poi si era allontanata da questi e dalla traccia iniziale.

Per il suo recupero, avvenuto sul ciglio di alcuni profondi salti di roccia che affacciano sul Rio Buede che scorre tra FIelis e Sezza, sono stati attivati la stazione del Soccorso alpino di Forni Avoltri, i Vigili del Fuoco, la Guardia di Finanza e successivamente, a causa di un malore accusato dalla donna, anche l'elisoccorso regionale. Il Cnsas è intervenuto oggi anche lungo il sentiero delle cascate che risale il Torrente Orvenco a Montenars, dove una donna è scivolata procurandosi un trauma al ginocchio.

I soccorritori della stazione di Udine Gemona l'hanno individuata con le coordinate fornite via whatsapp e sono scesi lungo il sentiero con una prima squadra con la barella seguiti poi da una seconda squadra in cui c'era anche un medico. In tutto hanno operato sette tecnici del Soccorso alpino che l'hanno imbarellata e accompagnata a spalle lungo il sentiero fino all'ambulanza.

In mattinata il Soccorso alpino ha prestato assistenza anche a un ciclista di 57 anni di Ronchi dei Legionari , nei pressi della rocca di Monfalcone, che si era infortunato dopo una caduta. Sul posto una squadra di soccorritori della stazione di Trieste del Soccorso alpino, i Vigili del fuoco e l'ambulanza.