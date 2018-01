Cade sulle piste da sci e batte la schiena: adesso rischia la paralisi

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RAVASCLETTO (Udine) - Incidente sulledadelZoncolan a Ravascletto con un uomo che rischia la. Erano le 11.50 di oggi, venerdì 12 gennaio, quando uno sportivo di nazionalità slovena, 67 anni, è caduto sulla pista ed è stato subito raggiunto dagli agenti della polizia di Stato che prestano servizio in questa stagione fredda per la sorveglianza e il soccorso sulle piste da sci.L'uomo non muoveva le gambe per cui si è pensato inizialmente a una frattura agli arti inferiori o al bacino. Dall'eli superficie di Campoformido, intanto, si è alzato l'elicottero del 118 inviato dalla centrale operativa del Sores di Palmanova. Raggiunte le alture dellocon a bordo un tecnico del soccorso alpino, il medico rianimatore è stato calato sul luogo dell'incidente con il verricello.Lo sciatore è stato stabilizzato; ha riportato un grave trauma al rachide con una probabile compromissione della; rischia la paralisi. Caricato in elicottero, il 67enne è stato trasportato all'ospedale di Udine ed è stato accolto nel reparto diper tutti gli accertamenti e le cure del caso; è grave ma non è in pericolo di vita. Fondamentale la tempestività degli agenti di polizia di Stato in servizio sulle piste dei comprensori sciistici del Friuli che, per Udine, dipendono dal Commissariato di polizia di Tolmezzo, comandato dal vice questore aggiunto Alessandro Miconi.