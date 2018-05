Sciame d'api vicino ai binari della ferrovia: tolta la corrente elettrica

di Paola Treppo

UDINE - Vigili del fuoco al lavoro insieme a une al personale di Rete Ferroviaria Italiana per rimuovere unoche si era posizionato su una terrazza di un fabbricato in corrispondenza del primodella ferrovia della stazione dei treni diErano circa le 11 di oggi, domenica 20 maggio, quando i pompieri del comando di via Popone sono stati chiamati per l'emergenza. In accordo con i tecnici di, è stataper poter operare in condizioni di sicurezza. Non appena è stata posizionata l'autoscala, le api si sono spostate e sono andate a posarsi tutte su un arbusto a circa 200 metri di distanza; è lì che l'apicoltore è riuscito a recuperale e l'emergenza è cessata.