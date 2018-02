Scia fuori pista e precipita in una foiba profonda 7 metri: miracolato

di Paola Treppo

CHIUSAFORTE (Udine) - Sciadentro a unaprofonda sette metri. È successo intorno alle 17 di oggi, martedì 13 febbraio, nella località di Bila Pec, adiL'uomo, 46 anni, cittadino belga in vacanza in Friuli, è rimastoilleso: nel punto in cui è caduto, infatti, si era accumulata una grande quantità di neve fresca che ha fatto da cuscinetto.Gli amici che erano con lui hanno dato l'allarme e sul posto sono giunti subito gli agenti di polizia di Stato in servizio di sicurezza, soccorso e monitoraggio dei poli invernali, insieme a personale della. Il 46enne è stato imbragato, assicurato a delle funi e tratto il salvo, portato fuori dalla foiba.