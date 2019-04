Schianto tra Tir in A4, autostrada chiusa, code e un ferito grave

di Marco Corazza

+++notizia in aggiornamento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PALMANOVA (UDINE) - Schianto tra Tir in A4: autostrada chiusa a Villesse e un ferito grave trasportato con l'elicottero all'ospedale di Udine. Tre i mezzi coinvolti: è successo un chilometro e mezzo prima dello svincolo verso le 11, sulla carreggiata in direzione di Venezia. Un scontro che ha coinvolto almeno due mezzi pesanti. Sul posto stanno arrivando i vigili del fuoco con i sanitari e la Polizia stradale di Palmanova. Impossibile per gli utenti proseguire verso il capoluogo regionale. La A4 e stata infatti chiusa, per permettere le operazioni di soccorso, tra gli svincoli di Villesse e Palmanova. Istituita l'uscita obbligatoria a Palmanova. Inevitabili le code per chi si dirige verso Trieste. Rallentamenti anche nella corsia opposta a causa dei curiosi.