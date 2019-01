di Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il botto impressionante sullaquesta mattina poco dopo le 7: un automobilista finisce in ospedale. L'impatto frontale. Due le autovetture coinvolte che si sonoNell'impatto il conducente di una Fiat Punto, che si dirigeva verso Udine, è rimasto. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Gemona per riuscire a liberare il malcapitato. Sul posto anche i sanitari con l'ambulanza che hanno allertato i colleghi dell'elisoccorso. L'uomo è stato portato in ospedale a Udine in serie condizioni. Meno gravi le ferite riportate dall'altra automobilista che era alla guida di una Mazda 3.