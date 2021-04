Schianto sulla "Napoleonica", pompieri con i divaricatori per estrarre i feriti

CODROIPO - Schianto sulla "Napoleonica", in due rimangono feriti. La richiesta di aiuto è arrivata verso le 17.45 al 112 che ha inviato la squadra dei Vigili del fuoco volontari di Codroipo in prossimità dell'incrocio Morsano di Strada-Chiasiellis, sulla strada statale 252 Napoleonica a Castions di Strada. Due le auto coinvolte nel terribile schianto. Al loro arrivo i soccorritori si sono subito presi cura dei due conducenti, che sono stati trasferiti in ambulanza all'ospedale. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli incidentati. Per riuscire a prendere gli effetti personali dei due pazienti dalle loro auto, i Pompieri hanno dovuto utilizzare divaricatore e cesoie idrauliche e quindi aprire una delle due autovetture coinvolte nell'incidente, Sul posto sono poi arrivati anche i carabinieri che dovranno fare piena chiarezza sulle cause e responsabilità dell'incidente.

APPROFONDIMENTI VERONA Va a prendere la figlioletta fuori da scuola, travolta e uccisa...