Incidente a Latisana oggi. Schianto all'incrocio: motociclista rimane ferito

LATISANA - Si schianta contro un auto, motociclista vola sull'asfalto e finisce in ospedale. È successo questa mattina a Latisana poco dopo le 10 all'incrocio tra le via Isonzo, Sabbionera con la Statale14. Tutto dovrà essere chiarito dagli agenti intervenuti per i rilievi, ma all'origine pare ci sia una mancata precedenza. L'incidente è accaduto in un punto nevralgico della viabilità della Bassa friulana. Il conducente di una Peugeot stava provenendo da San Michele. Giunto all'incrocio semaforico ha svoltato a destra per una inversione a "U" per imboccare via Sabbionera. L'auto è finita contro la motocicletta, con il centauro che è volato sull'asfalto. L'uomo è rimasto ferito e trasferito dai sanitari della Sogit al vicino ospedale per essere sottoposto alla diagnostica. Ha riportato un politrauma ma fortunatamente non è in pericolo di vita. © RIPRODUZIONE RISERVATA