Schianto in piazza, due automobilisti restano feriti: intervengono i vigili del fuoco

UDINE - Schianto a Codroipo, in provincia di Udine. Intorno alle 18 i vigili del fuoco volontari sono intervenuti a Santa Maria di Lestizza in piazza Assunzione per un incidente stradale fra due autovetture. Nell'urto fronto-laterale sono rimaste ferite due persone, una delle quali in modo lieve.

I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi e ad assistare i feriti nell'attesa dell'arrivo del personale sanitario. Sul posto i carabinieri di Palazzolo dello Stella.