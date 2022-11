Schianto tra due automobili: quattro persone ferite, una è grave

TARCENTO - Schianto tra due auto: il bilancio è di quattro feriti, dei quali uno grave. L'incidente è successo nella prima serata di oggi, 12 novembre, a Tarcento, in via Oltretorre dove, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate due vetture. Una persona è rimasta ferita gravemente e le altre tre in maniera meno seria. Tutte sono state trasportate all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

La chiamata di aiuto è giunta al numero di emergenza Nue 112. Sul posto il Sores ha inviato due autoambulanze provenienti da Tarcento e di un'automedica proveniente da Udine. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.