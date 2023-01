Schianto tra due auto, una esce di strada e finisce nei campi: tre feriti

TORVISCOSA - Tre persone sono rimaste ferite in maniera seria a seguito di un incidente stradale accaduto questo pomeriggio, 15 gennaio, a Torviscosa (Udine), lungo la viabilità che collega Chiarmacis a Porpetto, in località Arsa. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, due auto si sono scontrate e, a seguito dell'impatto, una è finita fuori strada, nei campi. Dopo l'allarme al Numero unico di emergenza Nue112 Fvg, gli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria hanno inviato sul posto un'automedica proveniente da Latisana e tre ambulanze provenienti rispettivamente da San Giorgio di Nogaro, Cervignano del Friuli e Palmanova. Sul posto anche i Vigili del fuoco. In totale sono quattro le persone coinvolte nel sinistro, di cui tre rimaste ferite e trasportate in codice giallo agli ospedali di Palmanova e Latisana.