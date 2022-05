Nuovo incidente in A4 durante la notte: una donna è grave

SAN GIORGIO IN NOGARO - Nuovo incidente in A4 tra Latisana e San Giorgio di Nogaro: 4 i feriti. È successo ieri sera, 4 maggio, lungo la carreggiata in direzione Trieste, in un tratto a 3 corsie. Nel botto sono rimasti coinvolti una Audi A3, un furgone e un mezzo pesante. Tutto è al vaglio della Polizia stradale di Palmanova intervenuta assieme al personale sanitario di Latisana e di Udine, arrivato in elicottero. L'allarme è arrivato al Sores di Palmanova verso le 22. Nello schianto diversi detriti sono stati sparsi in tutta la carreggiata. Gli Ausiliari del traffico hanno provveduto a chiudere la A4 verso Trieste per permettere i soccorsi. Ad avere la peggio una giovane donna che viaggiava nell'Audi. Per lei si è reso necessario l'immediato trasferimento in elicottero all'ospedale di Udine. Le sue condizioni sono gravi. Gli altri tre feriti hanno riportato dei traumi. Solo verso le 2.30 la A4 è stata riaperta.

