Schianto fra 3 auto, due donne ferite, una è in gravi condizioni

LIGNANO - Schianto a Lignano, due donne rimangono ferite una delle quali è grave. Si tratta di una donna di San Michele al Tagliamento, che questa mattina è stata trasferita in elicottero all'ospedale di Udine. L'incidente si è verificato poco dopo le 11, lungo via Tarvisio, tra tre autovetture. Secondo una prima sommaria ricostruzione della Polizia locale, la Fiat Panda con le due sanmicheline a bordo, una di 56 l'altra di 68 anni, si è scontrata con una BMW e una Hyundai entrambe di proprietà di due lignanesi. Nel botto le due venete sono rimaste ferite. La più grave è stata trasferita in elicottero all'ospedale del capoluogo friulano, l'altra in ambulanza a quello di Latisana. © RIPRODUZIONE RISERVATA