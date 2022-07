Si schianta con lo scooter, 67enne in ospedale

UDINE - Si schianta con lo scooter contro un auto un sessantasettenne di Udine finisce in ospedale. L'incidente è accaduto oggi, sabato 2 aprile nel primo pomeriggio, in via Partidor nel capoluogo friulano. Nel botto è rimasto coinvolto uno scooter condotto da un 67enne e un'auto alla cui guida c'era un 75enne anche lui residente a Udine.

Tutto è al vaglio dei carabinieri della radiomobile, intervenuti per i rilievi dell' incidente. Nel botto, accaduto in prossimità della pasticceria Beltrame, il 67enne è rovinato sull'asfalto rimanendo ferito. Per lui si è reso necessario l'intervento dei sanitari arrivati in ambulanza. Trasferito in ospedale è stato sottoposto alla diagnostica che ha fatto emergere delle fratture a un piede