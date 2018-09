Schiacciato sotto il trattore e solo: passa un'ora, poi dei turisti lo vedono

di Marco Corazza

CIVIDALE - Per un'ora è rimasto bloccato sotto al trattore che si è rovesciato nella, a:i turisti di passaggio lanciano l'allarme e fanno arrivare i soccorsi. E' grave in ospedale a Udine il conducente del trattore che oggi, poco dopo mezzogiorno, è finito sotto al mezzo operativo che si è rovesciato.L'uomo era nei pressi della cava grande di Sanguarzo, a Cividale, quando ha perso il controllo del trattore volando nel fossato laterale, profondo almeno un paio di metri., il malcapitato non è riuscito a chiamare aiuto.prima che qualcuno si accorgesse di lui.Per fortuna alcuni turisti di passaggio hanno notato il mezzo, scoprendo che sotto c'era l'uomo. Immediata la richiesta di aiuto al 112 che ha inviato sul posto i sanitari con l'ambulanza e l'elicottero. Con loro anche ie i. Non è stato facile per i soccorritori riuscire ad estrarre l'uomo, che è sempre rimasto cosciente. E' stato poi trasferito in elicottero all'ospedale di Udine per essere sottoposto alla diagnostica che ha evidenziato un trauma cranico, un trauma toracico con fratture costali e un grave politrauma.