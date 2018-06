Schiacciato dal muletto in azienda, in fin di vita operaio di 34 anni

di Paola Treppo

RONCHI DEI LEGIONARI (Gorizia) - Lavora in azienda e restaun. Il tremendoè successo poco prima delle 15 di oggi, giovedi 28 giugno, in un opificio che sorge al 33 di via dell'Industria, aPer cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia di Stato del Commissariato di Monfalcone, intervenuti sul posto insieme agli ispettori della azienda sanitaria, mentre stava movimentando del materiale, il giovane uomo è stato travolto dal muletto che lo ha schiacciato. Il 34enne è stato subito aiutato dalle persone che erano presenti in quel momento in azienda.Dopo l'allarme, la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto, in, l'elicottero del soccorso sanitario e una ambulanza, oltre ai vigili del fuoco del Distaccamento di Monfalcone. I pompieri hanno dato fattivo supporto a medici e infermieri che poi hanno stabilizzato l'operaio praticando manovre avanzate di. Quindi il volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Il 34enne è grave ed è in pericolo di vita.