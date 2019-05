Ragazzino scappa di casa e rischia di rimanere investito dal treno

di Marco Corazza

Scappa dalla casa famiglia e corre in mezzo ai binari: minorenne salvato dalla task force di soccorritori. É successo ieri pomeriggio a Udine dove un ragazzino di origine eritrea è fuggito dalla casa famiglia che lo ospita. Se n'è accorta una responsabile che ha iniziato ad inseguirlo. Il giovane ha imboccato la ferrovia, correndo lungo i binari della tratta Tarvisio-Udine, in direzione del centro città. L'allarme è arrivato al 112 che ha mobilitato i soccorsi. I carabinieri del capoluogo friulano hanno allertato i colleghi della Polfer di Trieste, che hanno subito bloccato i treni lungo la tratta. Il giovane infatti era in grave pericolo, con il rischio che un convoglio lo investisse di li a poco. Fortunatamente in poco tempo sono arrivati i carabinieri che hanno soccorso il ragazzo, che è stato poi affidato ai sanitari per dei problemi psichiatrici.