Ragazzi perduti: la droga e il rifugio nello scantinato abbandonato

UDINE - I Carabinieri della Compagnia di Udine hanno arrestato la scorsa notte un cittadino afgano, di 19 anni, A.H.S., trovato all'interno di uno scantinato abbandonato nella zona di borgo stazione a Udine con hashish ed eroina. Con lui c'erano altre 5 persone, tra cui 4 stranieri, tutti denunciati per invasione di terreni ed edifici. I 6 sono stati individuati nell'ambito di un controllo nei sotterranei di complessi residenziali in stato di abbandono. Nello scantinato il gruppo - 4 afghani di età compresa tra i 19 e i 26 anni, un pakistano di 38 e una triestina di 19 anni, tutti senza fissa dimora - avevano allestito giacigli di fortuna con coperte e suppellettili poste sul pavimento. Uno di loro, l'afgano di 19 anni, è stato trovato in possesso di 86 grammi di hashish, 11 confezioni di cellophane contenenti 8 grammi di eroina e di un bilancino di precisione. Droga e bilancino sono stati sequestrati. Il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA