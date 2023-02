La sbandata e il botto contro le auto parcheggiate: giovane incastrato fra le lamiere

UDINE - Sbanda con l'auto e si schianta contro altre auto: giovane friulano rimane incastrato nell' abitacolo. È successo ieri sera - 18 febbraio - verso le 21.30 a Udine in via Marco Volpe dove il giovane conducente di una vettura ha perso il controllo del mezzo che è andato a schiantarsi contro alcune macchine in sosta.

Al suo fianco c'era anche un altro ragazzo che è rimasto miracolosamente illeso. Sul posto è giunta dopo poco l'ambulanza che ha trasportato l'automobilista all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo. L'altro giovane ha rifiutato il trasporto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno dovuto faticare per riuscire a liberare il conducente da ciò che era rimasto dell' abitacolo dell'auto.

Tutto è ora al vaglio delle forze dell'ordine che dovranno accertare le cause e le responsabilità.