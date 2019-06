Sequestrata una discarica abusiva ​di 10mila metri quadrati

di Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAVOGNA D'ISONZO (GORIZIA) - La terra e le rocce sono diventati rifiuti:. I Carabinieri del NOE di Udine con i colleghi della sezione di Polizia Giudiziaria Isontina, hanno avviato una indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Gorizia, che ha portato a Savogna d’Isonzo (GO), all’esecuzione del decreto di sequestro probatorio emesso dalla locale Procura della Repubblica di un’area di circa, con circaDi fatto si tratta di “”, di una ditta isontina (dedita alla movimentazione terra), il cui legale rappresentante e il direttore dei lavori sono stati denunciati in concorso per aver gestito illecitamente rifiuti inerti. L'impresa infatti non avrebbe le dovute autorizzazioni, e pertanto avrebbe realizzato e gestito illecitamente una discarica di rifiuti inerti, per aver effettuato un ripristino ambientale in assenza di autorizzazione edilizia ed avendo presentato anche documentazione scaduta. Nell'indagine sono finiti anche l’amministratore della società e il direttore dei lavori che opera nel settore dei rifiuti, risultati partecipi in concorso nell’attività illecita, che dovranno rispondere dellae per aver realizzato una discarica illecita,commessa dal privato in atto pubblico e per aver operato in assenza di autorizzazione edilizia.