Sauris isolato, evacuate 2 famiglie: frana blocca il paese, telefoni ko

UDINE - Il paese di Sauris è rimasto isolato a causa della forte ondata di maltempo che si è abbattuta nelle ultime ore sul Friuli Venezia Giulia, mentre due famiglie, tra cui una coppia di anziani, sono state fatte evacuare a scopo precauzionale dalle loro abitazioni nella frazione di La Maina e sono ospitate negli alloggi dell'albergo diffuso della stessa Sauris. Lo riferisce il sindaco Ermes Petris, spiegando anche che in paese manca la telefonia fissa. «Siamo di fatto isolati - dice il primo cittadino - la strada è percorribile fino alla diga, poi la strada è chiusa in direzione di Sauris di Sotto e di Lateis», a causa di una frana. «Non si può passare neppure dal Cadore - aggiunge - a causa di un passaggio su un ponte che si riempie d'acqua».



Domani le scuole rimarranno chiuse. «Attendiamo ulteriori verifiche e sopralluoghi sulla viabilità che si terranno domani», conclude. Al momento non ci sono probabili tempistiche sulla riapertura.

