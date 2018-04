Prima selezione di Miss Italia: vince Sara, 20 anni, amante della cucina

di Paola Treppo

LATISANA e FARRA D'ISONZO -di Farra d’Isonzo vince la prima selezione in Friuli Venezia Giulia diche si è tenuta in piazza Indipendenza a Latisana. Sara ha 20 anni, è diplomata al liceo linguistico e ha le passioni della cucina e della moda; ha conquistato il titolo diimponendosi sulle 15 concorrenti che si sono date appuntamento nella cittadina della Bassa Friulana in occasione della Festa di Primavera.Con Sara, sono state anche premiate, 19 anni, impiegata di) Miss Rocchetta Bellezza e seconda classificata, e, diciannovenne di(Udine), studentessa di giurisprudenza, Miss Equilibra, terza classificata. Sara, Beatrice e Giulia sono ammesse alle finali di Miss Italia in Fvg e alla finale di Miss Friuli Venezia Giulia in programma mercoledì 22 agosto al centro congressi Kursaal di Lignano Sabbiadoro.Ospite della selezione, presentata da Michele Cupitò, Samira Lui, ventenne di Colloredo di Monte Albano, terza classificata a Miss Italia 2017 e vincitrice del titolo nazionale Miss Italia Chef. Queste le prossime selezioni in programma in aprile: domenica 22 a Pordenone e venerdì 27 a Tavagnacco. Per partecipare a “Miss Italia” in Friuli Venezia Giulia è possibile contattare direttamente la responsabile regionale Paola Rizzotti, telefonando o inviando un messaggio al numero 393.3352362; la partecipazione al concorso è gratuita. Info su Fb e Instagram "Miss Italia Friuli Venezia Giulia".