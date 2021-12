Sappada si prepara alle vacanze: apre il centro tamponi

SAPPADA - Apre domani a Sappada il centro tamponi temporaneo, a disposizione sia dei residenti che per dei turisti che affolleranno la località montana sotto le festività natalizie. Il servizio sarà fornito presso gli spogliatoi del campo da calcio di Sappada, dal personale della Casa di cura Giovanni XXIII di Monastier, che ha raggiunto un accordo con il Consorzio turistico Sappada Dolomiti.

Ad oggi, nella località montana, non c’era la possibilità di sottoporsi al test, poiché la locale farmacia non offre il servizio, pertanto, i sappadini, per eseguire il test dovevano recarsi o in Veneto, a San Pietro di Cadore, che dista dodici chilometri e che però non riesce a far fronte all’ingente richiesta del servizio, o, per restare in Friuli, a Ovaro, raggiungibile in poco più di mezz’ora da Sappada.

Il Covid point provvisorio sarà attivo tutti i giorni dal 23 dicembre al 9 gennaio (Natale escluso) negli orari 7/10 e 15/18 nello stabile del campo da calcio, messo a disposizione dall’amministrazione comunale.

Per accedere al servizio è necessario prenotarsi ad un link --> SCARICA QUI