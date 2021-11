Sappada diventa il set per il video promozionale con il coro ​VocinVolo-Ritmea

Sappada diventa oggi il set per il nuovo video di promozione della località che vede protagonista il coro giovanile VocinVolo-Ritmea, noto per essersi esibito in prestigiose occasioni. La troupe dello studio di produzione Quasar Corporate, da ieri, si trova nella località montana per allestire i luoghi in cui le 26 componenti del coro canteranno il loro ultimo e per ora inedito brano “Driving home for Christmas”, registrato presso lo studio Artesuono del celebre Stefano Amerio.

Il coro, diretto dalla maestra Lucia Follador, vestirà i panni non solo di ospite della località, ma, alcuni dei suoi componenti figureranno come “addetti ai lavori” dell’accoglienza sappadina. I set sono le borgate e vecchie e il nuovissimo albergo Bach Boutique Hotel. “Con questo lavoro corale, nel vero senso della parola, vogliamo trasmettere il valore dell’ospitalità di Sappada, calda e autentica , che fa sì che i turisti, qui, si trovino di casa” dichiara il direttore del Consorzio Sappada Dolomiti Turismo Monica Bertarelli. Regista del video, dal sapore squisitamente natalizio, è Giorgio Milocco che ha diretto numerose produzioni video, alcune delle quali premiate in ambito internazionale.