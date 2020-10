Bar senza gel e manuali anti Covid-19, sanzionati dai carabinieri del Nas tre locali pubblici

UDINE - Anche i carabinieri del Nas di Udine stanno concentrando i controlli anti-Covid sui locali pubblici. Nell'ultima settimana sono stati ispezionati 25 tra bar e ristoranti in tutto il Friuli Venezia Giulia. I militari si sono concentrati sulla distanza fra i tavoli, il mancato distanziamento sociale tra le persone, l’assenza di prodotti igienizzanti all’interno o all’ingresso dei locali, nonchè sulll’omessa attuazione delle corrette e periodiche procedure di pulizia e sanificazione degli ambienti.

A Udine un bar è stato sanzionato perchè non aveva messo a disposizione dei clienti il gel per la pulizia delle mani. In provincia di Gorizia avranno invece conseguenze i due esercenti che non avevano approntato un manuale con le misure anti Covid-19.

Nel corso dei controlli, che hanno interessato anche le province di Trieste e Pordenone, il titolare di un locale è stato denunciato aver violato le norme sicurezza sul lavoro, mentre altri quattro sono stati contravvenzionati per la violazioni norme igieniche (non correlate a disposizioni Covid). L'unica provincia in cui non sono state riscontrate irregolarità è quella di Pordenone.

