Sanitari in trincea, in ballo un riparto da ottocentomila euro

UDINE - Il riparto dei fondi messi a disposizione dallo Stato per gli operatori della sanità che nel 2020 si sono impegnati nella guerra alla pandemia, ma anche le regole e i paletti sulle prestazioni aggiuntive (su cui c’è stato un vivace dibattito), che si sono rivelate cruciali nella lotta al covid, per esempio per consentire a medici e infermieri di prestare la loro opera per tamponi e vaccini. Confronto a tutto campo ieri al tavolo tecnico fra i sindacati e la Regione, per giungere all’accordo ai sensi dell’articolo 6 del contratto nazionale.



IL DOCUMENTO

Ora, è atteso probabilmente per la prossima settimana un testo condiviso, per arrivare alla firma, dopo le modifiche chieste dalle sigle e il “visto” finale che dovrà essere apposto dall’assessore regionale Riccardo Riccardi. Quello di ieri ha rappresentato il secondo “round” dopo il confronto della settimana precedente, sempre al tavolo tecnico, per giungere ad un documento su cui Regione e sindacati possano trovare un accordo. Come spiega a nome dell’Intersindacale medica (che rappresenta Aaroi Emac, Anaao Assomed, Anpo Ascoti Fials, Fassid, Cgil, Cisl, Uil e la Federazione dei medici veterinari) Valtiero Fregonese, fra i temi affrontati anche la partita della «destinazione dei fondi che lo Stato ha messo a disposizione per tutti i lavoratori della sanità, quindi non solo medici, per ristorare le prestazioni effettuate causa pandemia: per la nostra regione per il 2020 la quota parte è pari a 824mila euro, il 2,6 per cento. La distribuzione verrà fatta successivamente. Ancora non sono stati definiti i criteri e le modalità».

Sul tavolo del confronto anche la cosiddetta Ria (retribuzione individuale di anzianità) dei cessati, ossia dei professionisti che hanno lasciato il servizio, reimmessa nei fondi contrattuali della dirigenza medica dal 2019. «Si tratta di un ordine di grandezza di circa 1,1 milione di euro per ogni anno, di risorse da distribuire fra le varie Aziende. Sono state recuperate le cifre per il 2019, 2020 e 2021: una quota consistente».



LE ORE EXTRA

Altro argomento caldo, su cui non è mancata la discussione, le regole sulla libera professione e sulle prestazioni aggiuntive, «su cui si è creato un po’ di dibattito». Queste ore extra (che sono a carico dei bilanci aziendali, pagate 60 euro lordi all’ora come da contratto) non sono servite solo per garantire personale nei centri vaccinali o per i tamponi anti covid, ma, per esempio, possono rivelarsi utili anche per recuperare le liste di attesa. «Come Intersindacale - precisa Fregonese - abbiamo interesse che il sistema sanitario assuma nuovi professionisti, perché il personale attuale è oberato di lavoro. Va bene prevedere prestazioni aggiuntive, che possono anche essere uno strumento assolutamente utile, ma la logica è che dovremmo aumentare il numero di operatori più che gravare sempre sugli stessi, che sono già carichi». Al termine del tavolo, «l’Intersindacale medica e sanitaria ha concordato su un testo che verrà sottoposto all’assessore per la firma, che penso si avrà la prossima settimana».



LO STRAORDINARIO

Giulio Andolfato della Cimo ha una posizione precisa sul «lavoro straordinario dei medici e di come fare per onorarlo. È dal 1996 che viene pagato a forfettario oppure non pagato proprio grazie al contratto nazionale di allora che chiuse le “compartecipazioni” ed il “plus orario”». Sul punto, rispetto alle altre sigle, «sono 25 anni che Cimo va controcorrente ed ora non è più sola: ha 14.000 iscritti tutti medici in Italia e stanno confluendo in una grande federazione. Molte sigle sindacali minori ma agguerrite, che non si rassegnano al declino del sistema sanitario nazionale».