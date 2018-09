Sanità, tempi di attesa fuori controllo: l'Als stanzia 1 milione e assume

di Lisa Zancaner

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

UDINE - Tempi d'attesa fuori controllo, anche per gli interventi sui pazienti ricoverati e l'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine corre ai ripari con un milione di euro, risorse destinate a contenere le liste d'attesa, e un pacchetto di assunzioni. La decisione arriva dopo aver valutato i monitoraggi dei tempi di attesa per le prestazioni sanitarie ambulatoriali per utenti esterni secondo i diversi criteri di priorità e nelle diverse sedi aziendali, comprese le strutture private accreditate, ma pure dei tempi...