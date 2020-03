Gli amanuensi di San Daniele producono 500 mascherine al giorno con speciale carta "virucida"

SAN DANIELE DEL FRIULI - Gli amanuensi di San Daniele del Friuli hanno iniziato a produrre 500 mascherine al giorno per aiutare chi combatte la diffusione del Coronavirus e una fornitura andrà anche all'Irccs (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) Materno Infantile «Burlo Garofolo» di Trieste. L'associazione friulana sta anche tentando di utilizzare, in via sperimentale, una speciale carta "virucida" e a breve realizzerà un tutorial in modo che anche in altre parti d'Italia si possano realizzare mascherine con questa tecnica, destinate soprattutto alle piccole comunità più isolate.



Utilizzare le abilità manuali dei propri associati per realizzare a mano mascherine protettive da distribuire alle case per anziani, agli ospedali, e a quanti sono quotidianamente impegnati nella lotta alla diffusione del Covid-19 e nella cura degli ammalati è l'idea che ha mosso il presidente dello Scriptorium Foroiuliense di San Daniele del Friuli, Roberto Giurano, il quale, in pochi giorni, è riuscito a mettere in piedi una piccola fabbrica di mascherine che, grazie ai volontari, oggi riesce a realizzare 500 mascherine al giorno. La speranza è che, grazie a nuovi volontari, si possa arrivare a mille entro breve. Tra i volontari, anche due componenti della Giunta comunale di San Daniele del Friuli, il cui sindaco, Pietro Valent, ha espresso grande soddisfazione e profonda gratitudine per l'iniziativa. Assemblate e cucite a mano dai volontari, le mascherine dello Scriptorium sono state richieste anche dagli operatori, tanto che è in partenza una fornitura per l'Irccs Materno Infantile «Burlo Garofolo» di Trieste. «I nostri volontari stanno lavorando a pieno ritmo - riferisce Giurano, e, oltre al Burlo, stiamo rifornendo la popolazione locale, alcune case per anziani della zona e intendiamo donarne anche alla Protezione civile».