Scappa e resta bloccato in un canalone, pony imbragato e portato a valle dai vigili del fuoco

COMEGLIANS - Nella mattinata di oggi, 2 agosto 2021, la squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Tolmezzo è intervenuta sotto le creste del monte Crostis, nel territorio comunale di Comelians, per soccorrere un pony che, dopo essere scappato dal suo recinto, era rimasto bloccato in un canalone a quota 2.200 metri.

Le componenti Speleo alpino fluviale della squadra si sono portate a monte dell’animale e con tecniche alpinistiche si sono calati per circa 120 metri per raggiungere il pony. Gli operatori dei Vigili del fuoco hanno quindi imbragato il quadrupede e con un sistema di paranchi lo hanno portato a valle, fino ad un prato dove il pony poteva finalmente muoversi liberamente.

Liberato l’animale dall’imbrago, i Vigili del fuoco lo hanno consegnato sano e salvo al proprietario.