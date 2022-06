Saluto fascista per festeggiare il sindaco di Tolmezzo, il video fa il giro dei social

TOLMEZZO - Saluto fascista durante l'inno di Mameli per festeggiare la vittoria del sindaco di Tolmezzo. Il video, che sta facendo il giro dei social, ha mandato su tutte le furie Furio Honsell, consigliere consigliere regionale di Open Sinistra Fvg. «Le inquietanti immagini che stanno circolando sui canali social delle manifestazioni inneggianti al "fascismo" avvenute durante i festeggiamenti per l'elezione del sindaco a Tolmezzo sono inaccettabili ha detto Honsell -. Gravissimo offendere il gonfalone di una città che è stata insignita a nome di tutta la Carnia della medaglia d'argento al valor militare per l'attività partigiana. Come Open Sinistra Fvg, ma ancor più come cittadino italiano antifascista, auspico che il sindaco di Tolmezzo condanni queste manifestazioni con fermezza».

