Salame friulano a rischio salmonella ritirato dal mercato: il lotto richiamato dal ministero della Salute

Salami a rischio Salmonella

Ultimo aggiornamento: 17:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rischio microbiologico per Salmonella spp. Questo il motivo che ha spinto il Ministero della salute a diffondere un avviso di richiamo di un lotto di salame casareccio a marchio. Il prodotto interessato è venduto intero, in confezioni da circa 1,80 kg, con il numero di lotto P193030. Il salame richiamato è stato​A scopo cautelativo e al fine di garantire la sicurezza dei consumatori, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda di non consumare il salame con il numero di lotto segnalato e restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato.I salami casarecci a marchio "Salumi Vida" prodotti da Maggie a Torreano oggetto del richiamo (datato 29 gennaio) da parte dell'operatore per "potenziale contaminazione microbiologica salmonella", come si legge sul sito del ministero, sono stati ritirati dai punti venditaLo rende noto il socio accomandatario della Salumi Vida Cristian Vida. "Abbiamo azzerato completamente la presenza del prodotto nei punti vendita.". Come spiega lui stesso, è la prima volta che l'azienda deve fare i conti con un episodio di questo tipo. Tutto è nato da undell'autorità sanitaria "avvenuto il 23 gennaio scorso, che ha evidenziato il potenziale problema. Noi gestiamo la stagionatura in modo naturale e per questo piccolo lotto la stagionatura non ha portato a termine un ciclo. Stiamo comunque provvedendo a fare tutte lesul prodotto ritirato, ma si tratta di analisi molto lunghe, che durano oltre una settimana".