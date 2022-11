La salma di un uomo lungo il torrente: è Alberto scomparso lo scorso 5 ottobre

VERZEGNIS (UDINE) - Trovato il corpo di un uomo: si tratta di Alberto Cacitti, l'81enne scomparso lo scorso 5 ottobre. Il rinvenimento della salma è avvenuto oggi, 6 novembre, nel torrente Ambiesta, nel territorio comunale del Comune di Verzegnis. A lanciare l'allarme alcuni passanti che hanno visto il corpo privo di vita e hanno chiamato il numero unico di emergenza Nue 112 del Friuli Venezia Giulia: due chiamate, una successiva all'altra, giunte da due cittadini, entrambe intorno alle 12. Sul posto sono giunti Sores e vigili del fuoco. Il medico legale ha verificato che si trattava proprio della salma dell'uomo che non dava notizie di sé dal 5 ottobre scorso e per il quale erano state avviate lunghe ricerche congiunte dopo l'attivazione del Piano provinciale della ricerca di persone scomparse in capo alla Prefettura di Udine. Nel luogo del ritrovamento sono intervenuti anche Guardia di finanza e Sagf di Tolmezzo.

Chi è l'uomo privo di vita

Alberto Cacitti di Caneva di Tolmezzo risultava disperso dal 5 ottobre scorso. L'uomo è stato a lungo cercato dai volontari di Protezione Civile delle squadre comunali di Tolmezzo, Verzegnis, Sutrio, Arta Terme, Enemonzo, Zuglio e dalle unità cinofile delle associazioni della Protezione Civile assieme ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine, che avevano allestito un campo base in prossimità di Ponte Avons. Il pensionato era uscito in auto e di lui si erano perse le tracce. La vettura era stata ritrovata in prossimità del ponte tra Tolmezzo e Verzegnis, ed è in quella zona, in particolare in un'area boschiva e impervia, che si sono subito concentrate le ricerche dopo la denuncia di scomparsa da parte dei parenti. Per le ricerche era decollato dalla base di Tolmezzo anche l’elicottero della Protezione civile regionale per dei sorvoli nella zona. Ma è stato inutile.