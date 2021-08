Sagre esentate dai controlli sui green pass, soddisfatti gli organizzatori

UDINE - Servirà il green pass, certo, ma il controllo non sarà a carico degli organizzatori. Per le sagre del Friuli Venezia Giulia arriva una buona notizia: secondo un chiarimento pubblicato sul sito del Governo, infatti, «l'accesso a sagre e fiere anche locali è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde»; nel caso in cui gli eventi si svolgano all'aperto in spazi privi di varchi di accesso (come ad esempio vie e piazze), agli organizzatori spetta l'obbligo di informare il pubblico della necessità di avere il green pass, ma, in caso di controlli a campione da cui emergano partecipanti privi di documentazione, saranno sanzionati solo questi ultimi.

SODDISFAZIONE

«Ora è chiaro ha commentato il sindaco di Valvasone Arzene, Markus Maurmair - che le sagre si possono fare anche nei paesi e con meno responsabilità per gli organizzatori. Sono già diversi gli eventi di richiamo che hanno visto pro loco ed enti rinunciarvi per l'incognita del certificato verde di accesso. Ora il Governo tira il freno a meno e solleva dalle responsabilità di controllo gli organizzatori: il fruitore dovrà solo essere informato dell'obbligo di green pass, mentre spetterà alle forze dell'ordine effettuare eventuali controlli il cui esito non avrà implicazioni di responsabilità per gli ideatori degli eventi. Una soluzione di buon senso ha concluso - che darà più serenità ed eviterà di trasformare le manifestazioni di grande richiamo in un contesto troppo asfissiante».

PRIMO BILANCIO

Nel frattempo, è trascorso il primo fine settimana con certificazione verde obbligatoria per sedere al chiuso in bar e ristoranti: «Non ci sono stati problemi, ma le difficoltà che ci aspettavamo ha commentato Antonio Della Mora, presidente provinciale udinese di Fipe Confcommercio - legate alle lungaggini delle procedure di controllo. Ci sono alcuni stranieri che non hanno ancora il green pass, ma il certificato vaccinale e in questo caso vanno fatti sedere all'esterno. Per quanto abbiamo potuto rilevare, però, c'è ancora tanta gente che non ha la certificazione verde, tanti non vaccinati: in una tavolata, basta che ne sia privo uno e si devono spostare tutti fuori. Per ora, con la bella stagione, il problema non si pone: molti locali, soprattutto nella zona di mare, hanno lavorato al 75 per cento all'esterno, ma dopo agosto diventerà importante e dovrà essere affrontato. Il Governo ha scommesso sul green pass come misura per incentivare le vaccinazioni: la accettiamo a fronte del patto che sia il metodo per non chiudere più. Ci siamo impegnati a prestarci a questo tipo di controllo che condividiamo poco e che implica un aggravio di tempi e costi per le aziende: ci sono delle persone nei locali che, invece di servire ai tavoli, devono stare all'ingresso a controllare, una spesa che ricade sul ristoratore. Comunque, oggi (ieri, ndr), è uscita un'interpretazione del Ministro Lamorgese per cui non spetta agli esercenti chiedere documenti, a supporto di quella che era sempre stata la nostra linea». In alcuni esercizi, però, pare che il controllo della certificazione non sia stato fatto: «Un'infrazione che non dovrebbe accadere ha concluso Della Mora - siamo per il rispetto della legalità e le norme vanno applicate». «Il primo fine settimana ha rilevato nella stragrande maggioranza dei casi il rispetto delle regole, sia da parte dei clienti, che hanno dimostrato collaborazione, sia da parte degli esercenti ha commentato Marco Zoratti, presidente Confesercenti Udine - sia in città, sia in altri Comuni, come il Sandanielese e il Tarvisiano, si sono rivelati assolutamente ligi al controllo del green pass, ma ovviamente c'è stata la difficoltà dei gestori nel richiedere i documenti: per noi, questo esula dalla prassi ed è impossibile metterla in pratica perché porta ad una perdita di tempo e a disservizi».