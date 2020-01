Safilo, Martignacco è in vendita: «Finora nessuna offerta, Serracchiani si faccia avanti»

MARTIGNACCO - Per la cessione del proprio stabilimento di Martignacco Sàfilo è «aperta a valutare proposte anche di produttori di occhiali». Lo hanno riferito fonti accreditate vicine all'azienda precisando che ad oggi «non è mai arrivata una proposta di acquisizione di player di questo comparto». L'intervento giunge come risposta ad alcune dichiarazioni rese ieri alla stampa da Debora Serracchiani, parlamentare del Pd ed ex presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, secondo la quale vi sarebbe «grande attenzione verso l'impianto da parte di operatori dell'occhialeria» che confligge, però, con una probabile scelta di Sàfilo di «non consegnarlo a soggetti concorrenti». «Se Serracchiani ha delle proposte da avanzare in questo senso - replicano oggi le fonti riferibili a Sàfilo - lo faccia, l'azienda è aperta». Ultimo aggiornamento: 13:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA